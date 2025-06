Rei Charles III estaria "furioso" com risco de cancelar caça de Natal

Uma das mais antigas tradições da família real britânica pode estar ameaçada. De acordo com informações do tabloide britânico The Sun, o rei Charles III estaria "furioso" diante da possibilidade de ter que cancelar a tradicional caça de Natal em sua propriedade de Sandringham, no interior da Inglaterra. O motivo? Uma preocupante escassez de faisões.

Com 76 anos, Charles herdou a propriedade rural de Sandringham, localizada a cerca de 177 quilômetros ao norte de Londres, após a morte da rainha Elizabeth II. É lá que a família real costuma se reunir para o feriado de Natal e onde ocorre o já esperado Boxing Day, data marcada por uma caçada que, ano após ano, reúne membros da realeza e convidados seletos.

Segundo o jornal britânico, um guarda-caça veterano, responsável por administrar a população de pássaros na propriedade, teria sido demitido recentemente durante uma reformulação na equipe, o que comprometeu os cuidados com as aves. O número de faisões, criados na natureza exclusivamente para o evento, caiu drasticamente, tornando o cenário para a temporada de caça incerto.

Apesar de ser conhecido por sua postura ambientalista e seu apoio à vida selvagem e à preservação do campo britânico, Charles é um defensor fervoroso de práticas tradicionais, e, por isso, se opõe à importação de pássaros de outras regiões para suprir a demanda da caçada. Ainda segundo The Sun, manter as populações de aves sob controle tem sido “desafiador”, e os números seguem em queda.