Murilo Benício abre o jogo sobre separação com Antonelli: "Teve litígio"

Durante entrevista ao podcast Alt Tablet, do UOL, Murilo Benício, de 53 anos, revelou detalhes delicados sobre sua separação com a atriz Giovanna Antonelli, 49, com quem viveu um dos romances mais comentados dos bastidores da televisão brasileira. Apesar da boa relação que os dois exibem hoje, o ator não escondeu que o divórcio foi turbulento.

“Você acha que a gente se separou assim: ‘Então, tá, Giovanna, não deu certo? Beijos, semana que vem vamos fazer alguma coisa’? Não, a gente teve litígio”, contou ele, com honestidade rara. O relacionamento, que começou nos bastidores da novela O Clone e durou de 2002 a 2005, resultou no nascimento de Pietro, hoje com 20 anos.

O astro ainda foi além, dizendo que muitos acreditam que relações amigáveis entre ex-parceiros são utopia, mas fez questão de pontuar que o início da separação foi difícil e doloroso. “É bom falar isso, porque tem gente que acha que é impossível: existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer se separar. Então, teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis.”

Segundo Murilo, uma reflexão marcante veio após ouvir a psicóloga de seu filho mais velho, fruto da relação com a também atriz Alessandra Negrini. “Uma psicóloga falou: ‘se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor’. Isso nunca mais saiu da minha cabeça”, desabafou.

Atualmente, o clima entre os dois é de leveza e parceria. “Eu e a Giovanna é uma história que vem de O Clone e as pessoas gostam de ver a gente juntos, porque é um amor que deu certo. Então, é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família, porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]”, finalizou, deixando claro que o tempo realmente curou feridas profundas.