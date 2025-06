Hariany Almeida larga tudo no Brasil e se muda para a Europa de surpresa

Hariany Almeida, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora, anunciou que deixou o Brasil e está de mudança para a Europa. A revelação foi feita nesta segunda-feira (2), quando ela apareceu em seu Instagram já fora do país e contou os motivos por trás da decisão.

“Já tava com essa viagem marcada, só que dessa vez vou ficar mais tempo, vou fazer intercâmbio, começa segunda. Eu fazia aula há muito tempo, mas pra apreender ainda mais precisava estudar”, contou a ex-BBB, explicando que a imersão total na língua inglesa é parte de um projeto pessoal antigo.

Hariany deixou claro que a mudança não foi por impulso, mas que faz parte de um plano para aperfeiçoar o inglês, habilidade que considera essencial para seus próximos passos. "Sair da zona de conforto é o que faz a gente aprender de verdade", disse ela, mostrando empolgação com os desafios que vêm pela frente.

Apesar da mudança, ela não está sozinha. A influenciadora vai morar com a irmã e os sobrinhos durante o período fora do Brasil. Hariany também comemorou não estar mais passando "perrengue", fazendo referência ao período difícil que viveu em viagens anteriores, quando enfrentava barreiras com o idioma.