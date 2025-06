Carla Zambelli desafia Justiça: "Podem colocar a Interpol atrás de mim"

A deputada federal Carla Zambelli afirmou publicamente que está fora do país e que não voltará tão cedo. A parlamentar, que teve a prisão preventiva solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), revelou que se encontra na Itália, onde se diz “intocável” por ter cidadania italiana.

“Eu tenho um passaporte italiano, pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália”, declarou Zambelli, durante uma entrevista ao vivo. E completou: “Sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a Justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse.”

A deputada classificou sua saída do Brasil como um “ato de resistência” e negou que esteja fugindo. “Eu iria para a prisão se tivesse peso na consciência, se tivesse feito alguma coisa errada, se tivesse sido presa por algo em que realmente falhei, que errei juridicamente, legalmente. Mas não é o caso. Estou sendo presa por perseguição política”, afirmou.

Zambelli responde a dois processos no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um deles, foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão e à perda de seu mandato na Câmara dos Deputados, por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No outro, responde por ter perseguido um homem armada, na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que Zambelli seja incluída na lista de difusão vermelha da Interpol, tenha seus passaportes cancelados e seja presa preventivamente. O pedido está sob sigilo e foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

Caso a prisão seja decretada, Zambelli poderá ser considerada foragida e procurada em mais de 190 países. A legislação italiana, no entanto, impede a extradição de seus cidadãos. Ou seja, se a deputada estiver mesmo em território italiano, ela não poderá ser extraditada ao Brasil, o que pode tornar sua permanência na Europa uma blindagem contra a Justiça brasileira.

Em meio à polêmica, Zambelli anunciou que vai pedir licença não remunerada da Câmara. Ela não revelou sua localização exata, mas garante: “Eles não vão me tirar da Itália.”