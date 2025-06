João Gomes fala sobre nascimento do segundo filho: "agosto ou setembro"

Durante sua participação no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, na última quarta-feira (4/6), o cantor João Gomes abriu o jogo sobre sua expectativa acerca do seu segundo filho com Ary Mirelle. Em entrevista ao Gshow, ele falou sobre a gestação da influenciadora e a condição de saúde que tem exigido atenção redobrada da família.

Segundo João, Ary apresenta uma alteração importante: “A Ary tem o colo do útero um pouco baixo. Na outra gestação, ela prendeu o colo tarde, e agora prendeu mais cedo um pouco. Temos que ter todo cuidado. É uma situação delicada, mas não tem um dado exato. Não sabemos se é já em setembro, que era o que estava estimado, ou se pode vir antes. Fica aí entre setembro e agosto”.

Com o tom de quem tenta se manter firme, João ainda contou que o casal vive a segunda gestação de forma mais serena, ainda que o risco bata à porta. “A mãe já sabe o que está acontecendo, né? No primeiro filho, é medo. A mulher sempre se sensibiliza com todas as situações. Então, a gente tem que ser um canal de conforto e tranquilidade. Da minha parte, eu tento tranquilizar sempre. Mas eu acho que ela está bem mais tranquila nessa gestação”, disse.

João Gomes e Ary Mirelle estão juntos desde 2022. O casal oficializou a união em outubro de 2024 e são pais do pequeno Jorge, de apenas 1 ano. Agora, com a chegada do segundo herdeiro se aproximando, o cantor confessa que a ansiedade está à flor da pele, e a possibilidade de um parto antes da data estimada só torna tudo ainda mais intenso.