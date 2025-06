Influenciadora é encontrada morta em resort no México

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, a influenciadora mexicana Luz María Barrera Agatón, de 36 anos foi encontrada morta na piscina do Coco Resort & Villas Hotel, em Motul, região oeste de Cancún, no México, onde curtia dias de lazer ao lado de amigos e familiares.

A tragédia aconteceu após uma noite aparentemente tranquila. O grupo aproveitava a piscina do resort quando, por volta da meia-noite, todos decidiram encerrar a diversão e se recolher. Luz María, no entanto, preferiu ficar sozinha. Foi a última vez que a viram com vida.

Horas depois, a ausência da influenciadora no quarto começou a preocupar os amigos, que iniciaram uma busca imediata. A cena que encontraram na área externa do hotel foi devastadora: o corpo de Luz estava na piscina. Paramédicos foram chamados com urgência, mas, apesar dos esforços, sua morte foi confirmada no local.

Duas semanas antes de ser encontrada morta, Luz María havia sido alvo de ameaças explícitas. Uma faixa com mensagens intimidadoras foi pendurada do lado de fora da academia que ela administrava em Mérida, capital do estado de Iucatã. De forma enigmática, ela apenas removeu o cartaz e optou por não registrar queixa às autoridades.

A polícia mexicana ainda não confirmou a causa oficial da morte, mas a combinação entre a cena do crime e o histórico recente de ameaças tem despertado a atenção da imprensa local e internacional.