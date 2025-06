Marcos Mion se posiciona contra prisão de Leo Lins

O apresentador Marcos Mion se manifestou sobre a polêmica condenação do humorista Leo Lins, que foi sentenciado a 8 anos e 3 meses de prisão por falas consideradas preconceituosas em shows de stand-up. A decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo ainda prevê multa e indenização por danos morais coletivos.

Pai de Romeo Mion, adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grupo diretamente atingido pelas piadas do comediante, Mion relembrou o talento de Lins nos bastidores do extinto Legendários, da Record, onde trabalharam juntos. Ainda assim, não poupou críticas ao estilo que o ex-colega de emissora adotou. “Ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor”, afirmou o comunicador em texto publicado nas redes sociais.

Apesar da forte crítica, Mion se posicionou com firmeza contra a pena de prisão. “Agora, mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de m*rda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que condenação criminal em cima de humor é um ultraje. É um absurdo”, declarou, argumentando que o humor, ainda que ofensivo, deve ser combatido com crítica e repúdio, não com prisão. “Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma ‘piada’ não faz nenhum sentido”, concluiu.

Mion e Leo Lins já haviam se enfrentado publicamente em 2020, após o humorista ironizar pessoas com TEA. À época, o apresentador reagiu com veemência. A situação culminou em uma condenação judicial contra Lins, que teve que pagar R$ 44 mil em indenização à mãe de uma criança autista.

Nos anos seguintes, Leo Lins voltou a provocar ao usar justamente o vídeo de críticas de Mion em suas apresentações. No material, trechos de falas indignadas se misturam a plateias lotadas e elogios de fãs. “Hoje a fórmula é: piada + palco de humor + comediante + não faz parte do meu grupo = CRIME”, ironizou o humorista.