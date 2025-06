Mariana Rios revela que foi demitida por "falar fofo demais"

Em entrevista ao podcast Grande Surto, comandado por Fernanda Paes Leme, a atriz e cantora Mariana Rios contou que, no início da carreira, foi demitida de uma loja de roupas por usar demais o diminutivo nas falas com os clientes.

"Uma vez, já perdi um emprego no shopping porque eu falava tudo no diminutivo. 'Pega essa blusinha, você ficou linda!'. 'Pega essa jaquetinha'. A gerente chegou para mim e falou: 'Vem cá, para que falar no diminutivo! É blusa, jaqueta, está bonita...'. Passava cinco minutos, eu falava: 'Que gracinha ficou essa bermudinha com esse sapatinho'", relembrou a artista, aos risos.

Mariana, que deixou a cidade natal de Araxá, em Minas Gerais, aos 18 anos, se mudou para o Rio de Janeiro em busca de espaço na carreira artística. Enquanto os primeiros papéis não chegavam, trabalhou como vendedora em loja de shopping para se sustentar na capital fluminense.

Ao ser questionada sobre a demissão, ela foi direta. "A gerente me disse: 'Mariana, não dá! Você fala tudo muito no diminutivo'", contou. “Era o seu jeitinho”, comentou Fernanda, entrando no clima leve da história. Mariana ainda completou: "E, naquela época, eu tinha muito mais sotaque mineiro".