Sandy faz primeiro comentário sobre novo namorado

Discreta como sempre, Sandy fez um comentário raro sobre seu novo relacionamento com o médico Pedro Gomes de Andrade, durante sua passagem pelo 32º Prêmio da Música Brasileira, realizado na noiute desta quarta-feira (4) no Theatro Municipal do Rio.

A ocasião homenageava a dupla Chitãozinho e Xororó, ícones da música sertaneja e, claro, o pai da cantora. Sandy surgiu com um look vermelho e maquiagem marcante. Acompanhada do irmão, Junior, e da cunhada Monica Benini, ela atraiu flashes e olhares no tapete azul do evento.

Em entrevista ao Gshow, Sandy falou pela primeira vez, ainda que brevemente, sobre o novo romance. “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém”, declarou, mantendo o tom reservado que sempre guiou sua vida pessoal. Quando perguntada sobre a nova fase, respondeu com firmeza: “Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso.”

A fala veio poucos dias depois de Sandy protagonizar a primeira aparição pública ao lado do novo namorado. O casal foi visto curtindo o show da banda Hozier, no Espaço Unimed, em São Paulo, e chamou a atenção pela naturalidade da presença. No mesmo evento, estava também seu ex-marido, o músico Lucas Lima, com quem foi casada por 15 anos e teve o filho Theo, de 10 anos. Apesar da coincidência, os dois não interagiram publicamente.

A separação entre Sandy e Lucas foi anunciada em setembro de 2023, de forma amigável. Desde então, a artista havia mantido silêncio absoluto sobre a vida amorosa, até agora. A confirmação discreta, feita entre uma homenagem e outra, selou o que muitos já especulavam: Sandy está vivendo um novo capítulo. E, pelo que tudo indica, está exatamente onde quer estar.