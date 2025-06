Youtuber rastreia Carla Zambelli nos EUA e expõe localização da foragida

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão em regime fechado, e que anunciou recentemente ter deixado o Brasil, teve sua localização nos Estados Unidos exposta nesta quarta-feira (4) pelo youtuber Geo Pasch, conhecido por sua habilidade quase cirúrgica de identificar lugares a partir de imagens.

Geo, cujo nome verdadeiro é João Pascoal, publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) a localização exata de onde Zambelli gravou um vídeo antes de ter suas redes sociais bloqueadas pela Justiça. O local é uma farmácia na Galt Ocean Drive, em Fort Lauderdale, cidade à beira-mar na Flórida, a poucos quilômetros de Miami.

Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante:

????26.173986, -80.098826 https://t.co/IdqfmEnOAT — Geo Pasch (@geo_pasch) June 4, 2025

A descoberta foi feita com base em elementos visuais do vídeo e confirmada por meio do Google Street View. Geo Pasch utilizou a mesma técnica que o consagrou na internet, inspirada no game Geoguessr, que desafia usuários a descobrir locais com base em detalhes do cenário. Ele não só identificou a região como também divulgou as coordenadas geográficas exatas.

Na publicação, escreveu com ironia: “Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante”. A frase incendiou as redes sociais e rapidamente se espalhou entre internautas que acompanham o caso de perto. As imagens do Google coincidem em cheio com o fundo do vídeo postado pela parlamentar, reforçando a veracidade da localização.

Zambelli havia divulgado na terça-feira (3) que estava fora do país. Em maio, ela foi condenada pelo STF por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão prevê perda do mandato, pena de 10 anos em regime fechado e uma multa de R$ 2 milhões por danos morais coletivos.