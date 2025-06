Irmão de Ludmilla mostra Zuri em seu instagram

O irmão mais novo da cantora Ludmilla , Yuri Oliveira emocionou os fãs nesta quinta-feira (6) ao divulgar um vídeo com Zuri, primeira filha de sua irmã com a dançarina Brunna Gonçalves, e com direito a registro do rostinho da recém-nascida.

Na publicação, feita em seus stories, Yuri aparece com Zuri no colo enquanto toca ao fundo a música “Paraíso”, lançada recentemente por Ludmilla. Ele escreveu: “Te amo, princesa Zuri”, deixando evidente o carinho já criado com a sobrinha, que nasceu no último dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Após duas semanas nos EUA, a família voltou ao Brasil no dia 30 de maio.

A primeira imagem pública de Zuri havia sido postada apenas no dia 4 de junho, quando as mães apareceram com a recém-nascida nos braços. Na legenda do post, as duas escreveram: “Esse é o nosso paraíso”.

Em declaração recente, Ludmilla confessou: “Paraíso é, talvez, a música mais íntima que eu já escrevi. É sobre minha esposa, sobre minha filha, sobre a família que a gente construiu. Eu sei o que é o amor, porque eu vivo esse amor todos os dias”.

A artista ainda completou: “A gente passou por tanta coisa pra chegar até aqui, e hoje eu posso olhar pra minha vida e dizer: isso aqui é o paraíso. Eu precisava transformar esse sentimento em música”.