Torre Eiffel se ilumina com as cores do Brasil durante visita de Lula

Na noite desta quinta-feira (5), a Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira brasileira, verde e amarelo, em um gesto simbólico durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. O evento marcou o encerramento do primeiro dia da visita de Estado de Lula ao país europeu, a primeira em 13 anos.

A iluminação especial teve início por volta das 22h15, no horário de Paris (17h15 no horário de Brasília), exatamente quando ocorria um jantar de gala oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, residência oficial da presidência francesa. A recepção contou com a presença de autoridades dos dois países, selando um momento de aproximação diplomática entre Brasil e França.

Nas redes sociais, Emmanuel Macron compartilhou o registro da noite ao lado da primeira-dama Brigitte Macron, de Lula e da primeira-dama brasileira Janja da Silva, com a Torre Eiffel iluminada ao fundo. Na legenda, o presidente francês optou por um símbolo discreto, usando apenas as bandeiras dos dois países lado a lado.

A homenagem foi confirmada pelo Palácio do Planalto como um gesto simbólico da França ao Brasil. Em nota oficial, o governo brasileiro destacou o peso do gesto em um dos pontos turísticos mais emblemáticos do mundo. O próprio presidente Lula também se manifestou nas redes: “Esta noite a Torre Eiffel veste as cores do Brasil”, escreveu ele, em tom emocionado.