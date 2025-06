Mari Gonzalez conta porque decidiu congelar seus óvulos

Mari Gonzalez, de 31 anos, revelou nesta quinta-feira (5) que está iniciando um processo de congelamento de óvulos. A influenciadora compartilhou os bastidores do processo em uma sequência stories do Instagram e dividiu com os fãs os motivos que a levaram a tomar essa decisão.

Mari contou que resolveu realizar o procedimento após conversas com sua médica, que a acompanha há anos. “Comecei meu processo de congelamento de óvulos, decidi congelar por conta da qualidade dos meus óvulos. A minha médica me acompanha há anos e ela está fazendo todo o processo. Esse story foi no dia da minha primeira consulta pra começar o processo, minha 1º ultrassom”, relatou.

Em outro momento dos vídeos, Mari celebrou o avanço da preparação. “Hoje, fizemos o ultrassom para ver se está tudo certo, se podemos iniciar, e podemos! Então, vamos dar o start. Vamos lá”, declarou, com expressão confiante e emocionada.

A médica responsável pelo acompanhamento reforçou que, apesar da boa reserva, a qualidade dos óvulos é algo que merece atenção, especialmente com o passar da idade. “A Mari tem uma reserva ovariana boa, mas a gente tem essa preocupação também com a qualidade, que depende muito da idade da mulher”, explicou.

O namorado, Pipo Marques, de 31 anos, filho do cantor Bell Marques, apareceu em um dos registros dando suporte à influenciadora durante a aplicação da medicação. O casal, que assumiu o relacionamento em junho, tem compartilhado momentos de cumplicidade nas redes sociais e, agora, encara junto essa nova fase.