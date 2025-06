Já? Virginia Fonseca estaria sendo cortejada por empresário após separação

A influenciadora Virginia Fonseca, que atualmente comanda o programa Sabadou, no SBT, anunciou o término do relacionamento de cinco anos com o cantor sertanejo em um post conjunto nas redes sociais. Na ocasião, o ex-casal destacou o carinho mútuo e o compromisso incondicional com os três filhos que tiveram juntos. "Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", declararam.

No entanto, uma nova figura pode estar prestes a entrar em cena. De acordo com previsões da espiritualista Monica dos Anjos, Virginia está prestes a viver uma nova história de amor, e desta vez, com alguém fora dos holofotes.

“Agora, a pessoa que aparecer com a Virginia não é uma pessoa de boné. Vai ser uma pessoa de terno, terno italiano, bem portado de alfaiataria. (…) Bem arrumado e tal. Um homem, um marido. Aquela pessoa que vai trazer segurança para ela, um empresário”, afirmou Monica, deixando os fãs da influenciadora em estado de alerta sobre quem seria esse suposto novo pretendente.