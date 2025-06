Novo apresentador do SBT vira piada nos bastidores após estreia

A estreia de Felipe Macedo no comando do Tá na Hora, do SBT, nesta segunda-feira (9), não saiu como planejado. Conhecido como Macedão da Chinelada, o jornalista foi escalado para dividir a apresentação com Dani Brandi, mas sua recepção interna não tem sido das mais calorosas.

Felipe havia sido anunciado anteriormente como nome forte para liderar a nova versão do Aqui Agora, mas com a incerteza sobre a estreia do programa, foi transferido para o Tá na Hora, que substituiu a presença de José Luiz Datena com ares de reformulação. A mudança, porém, já está sendo questionada dentro da casa.

De acordo com o colunista Gabriel de Oliveira, o clima nos corredores da emissora não favorece o novo contratado. Fontes revelam que ele “caiu no canto da sereia” do diretor-geral Mauro Lissoni, e que não teria agradado aos colegas. Pior: acabou apelidado de “Dudu Inflado” por conta da voz e dos trejeitos que lembram Dudu Camargo, ex-contratado do canal.

Além da repercussão negativa nos bastidores, os números da audiência também não colaboraram. Segundo dados do TV Pop, o programa registrou apenas 2,33 pontos de média na Grande São Paulo, com 3,68% de share entre as TVs ligadas no horário das 18h30 às 19h45, o que deixou o SBT atrás de Globo, Record e até mesmo da Band.

Felipe Macedo vinha de uma trajetória sólida na afiliada TV Cidade, no Paraná, onde comandava o Tribuna da Massa e marcava bons índices.