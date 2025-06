Gato Preto desabafa após acusação de Bia Miranda: "Ela destruiu minha vida"

O fim turbulento do relacionamento entre Bia Miranda e Gato Preto virou caso público e causou comoção nas redes sociais. Após a influenciadora expor, na quarta-feira (11), que foi vítima de agressão física, o ex-companheiro surgiu em um vídeo chorando, afirmando estar emocionalmente destruído e sem entender o que está vivendo.

“A pessoa destruiu toda a minha vida... Fui morar em outro estado. Só queria saber, por que estou passando por isso? Por quê? Tudo por causa de uma festa e eu nem queria ir nessa festa. Família, desculpa, não quero nem aparecer porque se eu aparecer vai ser assim, eu estou acabado”, disse Gato Preto, aos prantos.

Na véspera, Bia Miranda, que ficou conhecida por sua participação em A Fazenda, já havia anunciado mais uma separação. No entanto, a situação ganhou contornos alarmantes quando, no dia seguinte, ela publicou um vídeo afirmando que foi vítima de violência por parte do então namorado.

“Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, denunciou a influenciadora no vídeo, que foi deletado momentos depois.

Segundo Bia, além do soco no rosto, ela também foi enforcada e ameaçada. Ela ainda afirmou que Gato Preto teria dito que levaria a filha do casal, Maysha, que nasceu em abril deste ano.

O vídeo do influenciador, postado em seu perfil no Instagram, trouxe ainda mais inquietação para o público, com trechos em que ele demonstra instabilidade emocional: “Que pessoa suja de querer me fud desse jeito. Eu não estava com a cabeça boa, por mim já não estava mais por aqui”**, afirmou ele, em tom desesperado.