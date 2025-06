Alanis Guillen revela namoro com produtora carioca após 4 anos em segredo

Alanis Guillen, a Juma Marruá no remake de Pantanal, acaba de surpreender seus fãs com uma revelação inesperada. Em pleno Dia dos Namorados, a atriz usou as redes sociais para assumir um relacionamento de quatro anos com a produtora carioca Giovanna Reis.

Sem marcar o perfil da companheira, Alanis publicou uma foto das duas no Dia dos Namorados, o suficiente para atiçar a curiosidade do público. O que ninguém esperava era que, logo em seguida, Giovanna quebrasse o silêncio com uma declaração pública e cheia de afeto: “2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar”, escreveu. Alanis respondeu à altura: “Quem diria? Todos. te amo”.

O romance começou logo após o fim das gravações de Pantanal. Segundo fontes próximas, as duas se conheceram por meio de amigos em comum e, desde então, cultivam uma vida discreta, mas recheada de afinidades: natureza, viagens, bloquinhos de Carnaval e arte.

Aos 28 anos, Giovanna é gerente de projetos em um estúdio de design e produção artística no Rio de Janeiro. Nas redes, evita se expor, mas é descrita por amigos como "criativa, intensa e apaixonada pela liberdade".