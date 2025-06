Saiba quem será o novo He-Man; primeira imagem oficial é divulgada

Neste domingo (15), Nicholas Galitzine, 30, revelou ao mundo a primeira imagem oficial de sua transformação em He-Man, personagem dos anos 1980 que ganha nova vida no live-action de Mestres do Universo. A publicação foi feita no Instagram do ator e veio acompanhada de um anúncio de que o filme encerrou suas filmagens e está pronto para entrar no radar dos blockbusters mais aguardados do ano.

Na imagem, Galitzine aparece caracterizado como o lendário herói de Eternia, em um cenário que remete diretamente ao universo místico da série animada. A espada levantada, o semblante determinado e o figurino fiel às origens conquistaram os fãs de imediato, gerando uma enxurrada de comentários e teorias sobre a trama.

"Encerramos as filmagens de Mestres do Universo", escreveu o ator. "Foi uma honra carregar a responsabilidade de interpretar Adam e He-Man. Foi o papel da minha vida e eu dei tudo de mim. Não posso mostrar muita coisa, mas estou muito orgulhoso do filme que fizemos."

A declaração não só revelou o envolvimento emocional de Nicholas com o projeto, como elevou a expectativa para o que vem por aí. Famoso por protagonizar o sucesso "Vermelho, Branco e Sangue Azul", o ator agora assume um posto de peso na cultura pop.

O elenco reúne Camila Mendes como Teela, Hafthor Bjornsson (o Montanha de Game of Thrones) como Goat Man, Jared Leto no papel do vilão Esqueleto, além de Alison Brie, Sam C. Wilson e Morena Baccarin.

O longa ainda não tem data de estreia confirmada.