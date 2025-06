Paulo André oficializa namoro com Thays Andreata no Dia dos Namorados

No último Dia dos Namorados, o ex-BBB Paulo André oficializou de vez o relacionamento com a mãe de seu filho, Thays Andreata. O atleta preparou um quarto todo decorado com balões vermelhos, pétalas de rosa espalhadas pela cama e a clássica pergunta escrita na parede: “Namora comigo?”. Como se não bastasse, PA ainda presenteou Thays com um anel, e ela aceito.

Os dois, que vivem um relacionamento cheio de idas e vindas desde o nascimento do filho, começaram a levantar suspeitas de reconciliação no fim do ano passado, quando Thays apareceu em uma foto publicada por PA pouco antes da viagem dele para a preparação rumo às Olimpíadas de Paris. Na ocasião, ela chegou a ir ao aeroporto para se despedir do atleta, reacendendo os boatos de que a chama entre eles ainda não havia se apagado.

Meses depois, os dois deixaram de se seguir, fãs especularam desentendimentos, e o casal permaneceu em silêncio.