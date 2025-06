Giovanna Lancellotti terá duas cerimônias de casamento; saiba os locais

A atriz Giovanna Lancellotti e o empresário Gabriel David entram em contagem regressiva para o casamento, que não terá uma, mas duas cerimônias religiosas em cidades diferentes. Segundo fontes próximas ao casal, a primeira cerimônia acontece no dia 21 de junho, no Rio de Janeiro, cidade onde Gabriel cresceu e vive atualmente. O momento será reservado apenas para familiares e padrinhos, em um formato íntimo, discreto e cheio de significado.

Mas a grande celebração mesmo está marcada para o dia 28 de junho, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde Giovanna passou a infância. A cidade, com pouco mais de 90 mil habitantes, já se prepara para receber o evento, que promete movimentar a região. A segunda cerimônia, também religiosa, contará com a presença de convidados, uma festa em grande estilo e, possivelmente, um segundo vestido de noiva exclusivo.

Apesar da dupla comemoração, o casal não terá tempo para curtir a lua de mel imediatamente. Isso porque Giovanna está no ar na novela Dona de Mim, da TV Globo, e em breve volta aos Estúdios Globo para seguir com as gravações. Ao ser questionada nas redes sociais sobre o destino pós-casamento, a atriz respondeu com bom humor: "Vai ser no Projac", brincou, referindo-se ao antigo nome do complexo de estúdios da emissora.

Outro detalhe foi a confirmação de que Pilar, filha da atriz Fernanda Paes Leme e afilhada de Giovanna, será a daminha de honra.

Ansiosa com a proximidade do grande dia, Giovanna fez um desabafo sincero em suas redes:

"Estou muito ansiosa. Meu casamento, não é gente? Meu dia de princesa. Estou muito feliz. Passa rápido, faz um ano que a gente está preparando tudo e parecia que ia demorar tanto. E agora já é semana que vem. E eu estou: 'meu Deus, é semana que vem que eu vou casar'. Mas é muito legal. A gente está muito feliz. Acho que isso é o mais importante. É um momento muito especial, único", declarou.