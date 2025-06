Claudia Raia revela se pretende voltar a atuar em novelas

Fora da TV desde sua rápida aparição em Terra e Paixão (2023), Claudia Raia abriu o jogo sobre seu futuro na teledramaturgia e deixou claro que, por enquanto, não pretende retornar às novelas tradicionais. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a atriz, considerada um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira entre as décadas de 1990 e 2010, afirmou que está vivendo um novo momento pessoal e profissional, bem distante da rotina intensa dos estúdios.

“Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela”, contou a atriz, que desde Verão 90 (2019) não protagoniza uma trama do início ao fim. A fala chamou atenção dos fãs, que aguardavam seu retorno triunfal à telinha.

Mãe de Luca, de apenas 2 anos, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, Claudia revelou que quer estar mais presente na infância do caçula. “Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos”, justificou.

Aos 57 anos e com um currículo que inclui clássicos como Rainha da Sucata, Torre de Babel, Belíssima e tantos outros, Claudia opta agora por papéis mais curtos, que se encaixam melhor na rotina. Embora tenha deixado a porta entreaberta para futuras aparições, a atriz sinaliza que a era dos folhetins diários, ao menos por agora, está oficialmente encerrada para ela.