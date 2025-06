Quem é Isabella Kherlakian? A influencer é a nova namorada de João Silva

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, está de romance nov. O nome dela é Isabella Kherlakian, e desde que o casal publicou registros de uma viagem romântica no último fim de semana (15/6), fãs e famosos não param de comentar a química entre os dois.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Isabella tem um currículo que mistura moda, sofisticação e uma boa dose de espiritualidade. Formada pelo prestigiado Istituto Europeo di Design, a influenciadora já passou por especializações na renomada Universidade das Artes de Londres, com cursos voltados para direção de arte, marketing de conteúdo, tendências e estilo conceitual.

Fundadora de uma grife própria, Isabella também atuou nos bastidores da moda como assistente de relações públicas e de estilo, mostrando que sua conexão com o universo fashion vai além das redes sociais. No Instagram, onde soma mais de 20 mil seguidores, ela exibe um feed que mescla espiritualidade, com livros de autores como Shiva Rea e Sarah Baxter, e paisagens naturais de tirar o fôlego, como praias, cachoeiras e pores do sol dignos de editorial.

A nova affair de João Silva também já é seguida por nomes de peso como Thaila Ayala, Fabiana Justus e Amanda Kimberlly, ex de Neymar Jr. A ligação com personalidades influentes do entretenimento brasileiro não é recente, e seu nome já circulava discretamente entre os bastidores da fama.

Em uma das postagens que mais repercutiu, Isabella escreveu: “A qualidade da companhia influencia demais a beleza do caminho”. Em outra, em inglês, refletiu: “Tudo bem se estiver demorando mais do que o esperado”, frases que acenderam especulações sobre o timing perfeito do encontro com João, que recentemente terminou um relacionamento com Schynaider Moura, modelo 16 anos mais velha que ele, após quase dois anos juntos.