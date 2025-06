Isabeli Fontana revela que cobra por sexo a Di Ferrero

Isabeli Fontana e Di Ferrero abriram o jogo sobre a vida íntima em um momento que deixou a plateia do Domingão com Huck em silêncio. Durante o quadro Sexolândia, exibido no último domingo (16), o casal falou sem rodeios sobre a frequência sexual dentro do casamento.

A pergunta lançada no programa foi direta, “Depois de anos casados, ela reclama que a frequência sexual caiu muito, o que você faz?” A resposta de Isabeli não demorou a vir, e foi certeira. “Eu cobro mesmo”, afirmou a top model, casada com o ex-vocalista do NX Zero desde 2016. A sinceridade arrancou reações da plateia e dos outros casais convidados, entre eles Camila Queiroz e Klebber Toledo, e Andrea Santa Rosa e Márcio Garcia.

Di Ferrero, por sua vez, não escolher a alternativa mais conciliadora e brincou ao optar pela opção que dizia: “Fica ofendido e aproveita para também jogar na cara dela umas reclamações antigas”. Isabeli, então, não deixou barato e mandou: “Você tá sempre viajando, de jetlag, você não tem noção quando foi a última vez”.