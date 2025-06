"Estou quebrado": Justin Bieber faz desabafo após polêmica com paparazzi

Em um desabafo publicado nas redes sociais segunda-feira (16), o astro canadense Justin Bieber, de 31 anos revelou estar passando por um período delicado, marcado por exaustão emocional, conflitos internos e frustração com as expectativas impostas a ele desde cedo.

“Estou quebrado”, escreveu o cantor em um dos trechos mais impactantes de seu relato, publicado nos stories de seu Instagram. Bieber refletiu sobre sua luta contínua com questões emocionais e admitiu o desgaste de tentar se encaixar em padrões alheios:

“As pessoas continuam me dizendo para me curar. Você não acha que, se eu pudesse me consertar, eu já teria feito isso?”

Na sequência, o cantor expôs sua autocrítica e o cansaço com a pressão constante de ser alguém que não se reconhece:

“Passei a vida inteira tentando ser como as pessoas que diziam que eu precisava me consertar como elas. E isso só me deixa mais cansado e mais irritado.”

Bieber também falou sobre como tem buscado refúgio na fé.

“Jesus é a única pessoa que me faz querer tornar minha vida sobre os outros. Porque, sinceramente, estou exausto de pensar em mim mesmo ultimamente. E você?”, questionou.

A publicação viralizou, mobilizando uma legião de fãs preocupados e gerando uma onda de apoio nas redes sociais. Muitos internautas destacaram a coragem de Bieber em falar sobre saúde mental, especialmente em meio à pressão imposta pela fama.

Apenas dias antes do desabafo, na quinta-feira (12), Justin se irritou ao ser cercado por paparazzi na saída de um clube em Malibu, na Califórnia.

Visivelmente abalado, ele não mediu palavras:

“Não me perguntem como eu estou. Eu não tenho medo de impor limites. Não faça isso! Estou colocando limites com você porque você está em propriedade privada. Eu sou pai de um filho […]”, disparou, em vídeo divulgado pelo site TMZ.