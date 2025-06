Arlindo Cruz deixa hospital após 50 dias

Após 50 dias internado, o sambista Arlindo Cruz deixará o hospital nesta quarta-feira (18), segundo informou sua ex-esposa, Babi Cruz. A alta acontece em um momento simbólico dias antes do pré-lançamento da biografia “O Sambista Perfeito”, que contará detalhes da vida e da luta do cantor após o AVC que sofreu em 2017.

O livro, escrito pelo jornalista Marcos Salles, será apresentado ao público no sábado (21) durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Babi e a filha do artista, Flora Cruz, participarão da tarde de autógrafos no evento.

“Estou aqui com o meu coração quentinho porque foram cinco anos dedicados a esse livro e vai sair com ele aqui, vivo, mesmo com todas as privações que ele tem. Mesmo com todas as barras pesadas, mas esse livro tinha que sair com ele aqui. Muito lindo”, declarou Babi ao Gshow.

A obra é resultado de uma extensa pesquisa com cerca de 120 depoimentos, incluindo nomes como Zeca Pagodinho, Regina Casé, Maria Bethânia e Hélio De La Peña. A biografia percorre desde a infância difícil de Arlindo Cruz até a consagração como um dos maiores nomes do samba.

Desde que sofreu um grave AVC em 2017, o músico tem enfrentado uma longa batalha pela reabilitação. Inicialmente, ele passou um ano e três meses internado. Agora, retorna ao convívio familiar, com apoio de home care.

“Já foi pedido o recondicionamento do equipamento de home care e, graças a Deus, aos nossos orixás, à vontade dele de viver, ele estará de volta para casa!”, reforçou Babi.