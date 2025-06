Anitta expõe drama de saúde severa: "Ano desafiador"

Nesta segunda-feira (16), Anitta revelou estar enfrentando uma infecção bacteriana severa. A cantora, que já havia cancelado a participação no festival Coachella neste ano, precisou se afastar também do São João de Campina Grande, um dos eventos mais aguardados do calendário junino.

No desabafo compartilhado nas redes sociais, Anitta falou sobre as dificuldades enfrentadas em 2025.

“Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos. Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem”, declarou.

O anúncio preocupou os fãs, especialmente por não ser a primeira vez que questões de saúde a afastam dos palcos. Em 2022, a artista já havia revelado um quadro de endometriose que a levou a cirurgia. Agora, a nova condição impõe uma pausa forçada em meio a uma fase intensa de compromissos.

As infecções bacterianas são causadas por microrganismos vivos que, em certas situações, podem desencadear quadros sérios e de rápida evolução. Elas exigem diagnóstico rápido e, em alguns casos, tratamento com antibióticos fortes, o que pode obrigar o paciente a repouso total.