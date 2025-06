Corpo de Francisco Cuoco é velado em cerimônia aberta em São Paulo

Francisco Cuoco, que faleceu aos 91 anos, está sendo velado na manhã desta sexta-feira (20) no Funeral Home, em São Paulo, em uma cerimônia aberta ao público que acontece das 7h às 15h. O enterro, previsto para as 16h, será reservado apenas para familiares e amigos mais próximos.

O ator, ícone da televisão, morreu na quinta-feira (19), por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e faleceu de forma serena, cercado de familiares. Segundo informações de sua irmã, Grácia, que morava com ele, Cuoco enfrentava complicações de saúde ligadas à idade e também lidava com uma infecção provocada por um ferimento.

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho”, diz nota oficial divulgada pelos parentes.

Com mais de seis décadas de carreira, Cuoco eternizou personagens marcantes na história da televisão brasileira e esteve presente em grandes sucessos da Globo, como Selva de Pedra, O Astro, O Rebu e Celebridade. Seu legado ultrapassou gerações, consolidando seu nome entre os maiores artistas do país.

O velório, realizado no bairro Bela Vista, no centro da capital, tem reunido fãs emocionados e colegas de profissão, todos em busca de um último momento de homenagem a um artista que marcou época.