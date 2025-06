Ana Castela e Gustavo Mioto se pronunciam após flagra juntos

Depois de serem flagrados juntos em um restaurante nesta quinta-feira (19), Ana Castela e Gustavo Mioto se pronunciaram publicamente, reacendendo as esperanças dos fãs que torcem pela reconciliação do casal. O encontro movimentou as redes sociais e, logo depois, os dois decidiram se manifestar pelo X (antigo Twitter).

Sem confirmar nem negar oficialmente um retorno, a cantora sertaneja pediu cautela e respeito. “Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer. Podem comentar (de forma respeitosa), eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for para ser, tem que ser de verdade”, escreveu Ana Castela. Ela ainda fez questão de lembrar que está lidando com muitos compromissos ao mesmo tempo e que tudo deve acontecer com calma.

Gustavo Mioto repostou as declarações da ex-namorada e reforçou a ideia de que a decisão será compartilhada com o público apenas no momento certo. “Quando for a hora, se for verdade, a gente fala, até lá… é só vontade de ser o primeiro a falar”, comentou ele, demonstrando serenidade diante da curiosidade dos fãs e da imprensa.

Segundo o jornalista Leo Dias, fontes próximas aos artistas afirmam que os dois estariam juntos novamente, mas mantendo o relacionamento de forma mais reservada.

O namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto terminou no início do ano, após meses de exposição e agenda intensa de compromissos.