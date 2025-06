Saiba quem é o herdeiro bilionário, pai do bebê de Mariana Rios

A atriz e apresentadora Mariana Rios, que está grávida após uma jornada marcada por tentativas e desafios para engravidar, fez questão de compartilhar o registro especial em seus stories nesta quarta-feira (19), celebrando a nova fase da vida a dois.

Mas quem é o homem que conquistou o coração da artista e agora se prepara para ser pai?

Juca Diniz é o apelido de João Luis Diniz D’Avila, herdeiro de uma das famílias mais influentes e poderosas do país. Neto do bilionário Abilio Diniz, empresário que já foi acionista do Carrefour e da BRF (Sadia e Perdigão), ele é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz com Luiz Felipe D’Avila, ex-candidato à presidência do Brasil em 2022, que declarou patrimônio superior a R$ 24 milhões.

Formado pela prestigiada Universidade da Califórnia, Juca é discreto, mas muito conhecido na alta sociedade paulista, e tem o nome ligado a uma fortuna estimada em R$ 12,5 bilhões, segundo dados da Forbes.

O anúncio da gravidez foi feito por Mariana com uma mensagem de fé e gratidão. Em uma publicação com o versículo do Salmo 23, ela celebrou a realização do seu maior sonho: a maternidade. "Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", escreveu, emocionada.