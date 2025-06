Paulo Miklos, dos Titãs, anuncia fim de casamento com Renata Galvão

O cantor e compositor Paulo Miklos, integrante da banda Titãs, pegou os fãs de surpresa ao revelar, nesta quinta-feira (20), que está oficialmente separado da esposa, Renata Galvão. O casal, que estava junto desde 2014 e oficializou a união em 2019, colocou um ponto final na relação ainda em setembro de 2023, informação mantida em sigilo até agora.

A revelação foi feita por meio de uma publicação no Instagram. “Gostaria de dividir com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho que estou separado. Meu casamento com Renata Galvão terminou em setembro do ano passado. Tenho reorganizado minha vida e cuidado do coração. Conto com o amor de vocês”, escreveu o artista, encerrando a mensagem com um símbolo de coração.

Miklos não deu detalhes sobre os motivos da separação, mas o tom da mensagem indica que o término ocorreu de forma pacífica. A discreta separação contrasta com a vida pública do cantor, que sempre compartilhou momentos importantes com os fãs, como a cerimônia de casamento com Renata, realizada em São Paulo, e os registros de viagens ao lado da então companheira.

O anúncio da separação veio poucos dias depois de Miklos prestar uma comovente homenagem à primeira esposa, Rachel Salém, falecida em 2013, vítima de um câncer. No texto, o músico relembrou o impacto da perda: “Sua presença, delicadeza, sabedoria, seu amor sem limites... Nós fomos transformados por você”.