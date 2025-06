Johnny Depp ressurge como Jack Sparrow em hospital; saiba o motivo

O ator Johnny Depp fez uma aparição surpresa no Hospital Infantil Universitário Niño Jesús, em Madri, no inicio da semana, caracterizado como Jack Sparrow, personagem que o eternizou em Piratas do Caribe deixando pacientes e profissionais da saúde emocionados.

A visita, segundo a revista People, aconteceu durante uma pausa nas gravações de Day Drinker, seu novo projeto cinematográfico, que está sendo rodado na Espanha.

Em vídeos que circularam pelas redes sociais, o ator aparece interagindo com as crianças, arrancando sorrisos e reações emocionadas dos pequenos. A atmosfera de encantamento remeteu diretamente à magia dos filmes que marcaram gerações, mostrando que, para muitos, Jack Sparrow continua mais vivo do que nunca.

Essa não foi a primeira vez que Depp visita hospitais infantis com trajes do personagem. Em setembro de 2024, ele já havia feito uma surpresa parecida no Hospital Universitário de Donostia, em San Sebastián, durante sua passagem pelo Festival de Cinema da cidade.

O longa Day Drinker marca o retorno de Johnny Depp às grandes produções após um período turbulento por conta do processo judicial contra sua ex-esposa, a atriz Amber Heard. O novo filme narra a história de uma bartender (interpretada por Madelyn Cline) que cruza caminhos com um misterioso passageiro de iate (vivido por Depp) e acaba envolvida com uma figura enigmática interpretada por Penélope Cruz.





