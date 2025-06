Gabriela Versiani apaga apoio a namorado após comentários de fãs da Marília

Na manhã desta terça-feira (25), Gabriela Versiani apagou das redes sociais uma publicação em que manifestava apoio ao namorado, o cantor Murilo Huff, após ele revelar que entrou com um pedido na Justiça pela guarda unilateral do filho Leo, de 5 anos. A movimentação na internet foi intensa, principalmente depois que a influenciadora mencionou a cantora Marília Mendonça, mãe do menino, falecida em 2021.

No post, que ficou poucas horas no ar, Gabriela compartilhou o posicionamento de Murilo e escreveu: “Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenho dúvidas”.

A declaração que acendeu o estopim veio na sequência: “Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês”.

A reação dos fãs de Marília Mendonça foi instantânea. “Gabriela Versiani teve mesmo a coragem de postar que a Marília apoiaria o Murilo? Oi?”, criticou um usuário. Outra pessoa disparou: “Defende teu macho, mas não bota o nome de quem nem tá mais aqui no meio, não”. As mensagens de repúdio se multiplicaram, o que pode ter motivado a exclusão do post.

Horas antes, Murilo Huff já havia rompido o silêncio sobre o processo de guarda. “Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, afirmou ele nas redes sociais.

Do outro lado, a defesa de Dona Ruth, mãe de Marília, também se pronunciou oficialmente. Em nota, seus advogados pediram sensibilidade no tratamento do caso e reforçaram que o único foco da família é o bem-estar de Leo.