Cruz Beckham alfineta irmão Brooklyn em publico: "Irmão errado, cara"

Cruz Beckham, o caçula dos meninos do casal David e Victoria Beckham, fez questão de alfinetar publicamente o irmão mais velho, Brooklyn, e reacendeu especulações sobre uma tensão crescente entre os dois.

Cruz, de 20 anos, respondeu um seguidor em seu TikTok, onde divulgava uma apresentação de seu novo single, For Ya Love. O internauta ironizou a carreira musical do jovem: “Você vai continuar com essa carreira ou vai se tornar um piloto de corrida ou algo assim?”. Sem rodeios, o artista retrucou: “Irmão errado, cara”.

O comentário, embora curto, teve grande repercussão em veículos como Page Six e BuzzFeed, que interpretaram a fala como um recado direto para Brooklyn, de 26 anos. O primogênito da família Beckham já foi alvo de piadas na web por não conseguir se firmar em uma única profissão: ele já tentou seguir os passos do pai no futebol, posou como modelo, arriscou-se como fotógrafo, mergulhou em projetos empresariais e hoje se aventura como chef de cozinha, além de, recentemente, ter se envolvido com o automobilismo, treinando com a equipe Jaguar ao lado de Mitch Evans.

Apesar da repercussão, Brooklyn não respondeu à provocação do irmão e segue em silêncio nas redes sociais. A troca de farpas, no entanto, reacende os rumores sobre uma possível rixa entre os irmãos Beckham, algo que fãs já vinham especulando em postagens anteriores, nas quais Cruz também deixou indiretas públicas.

David e Victoria, casados desde 1999, são pais de quatro filhos: Brooklyn, Romeo (22), Cruz (20) e Harper (13), a caçula e única menina da família. Até o momento, nenhum membro do clã se pronunciou sobre a nova provocação, mas os bastidores da família Beckham, mais uma vez, voltaram a ocupar espaço nos holofotes.