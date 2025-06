Carol Castro expõe proposta indecente de fã milionário

A atriz Carol Castro, que etsá no ar como Clarice na novela Garota do Momento, contou ter recebido uma proposta milionária para passar uma noite com um fã, além de ter sido alvo de ameaças graves de um perseguidor.

Durante entrevista recente, Carol comentou que tenta manter leveza diante de algumas mensagens que recebe nas redes, mas que certas situações ultrapassam todos os limites. “Quando entro nas mensagens, passo por umas que falo ‘Meu Deus’, sabe? Tem mensagens que nunca vou esquecer. Mas eu tento lidar de uma forma leve e divertida, não dar peso e prefiro focar em coisas melhores”, disse.

Entre essas abordagens inesquecíveis, ela lembrou de uma proposta absurda: “Já aconteceu de falarem ‘daria 10 milhões para ter uma noite com você’. E eu respondi ‘meu amor, pega esse dinheiro e doa, por favor’”, disparou a atriz, com firmeza.

Carol também relatou momentos de verdadeiro pânico ao ser perseguida por um stalker. Segundo ela, o indivíduo enviava e-mails ameaçadores ao seu antigo escritório. “Um stalker mandava e-mails em caixa alta para o escritório que me agenciava, dizendo que ia me sequestrar, me estuprar. Foi bem pesado”, lembrou. A situação foi parar na polícia, que conseguiu localizar o autor das ameaças por meio do rastreamento de IP.

Mãe da pequena Nina, de 7 anos, fruto do relacionamento com o violinista Felipe Prazeres, Carol afirma que hoje tem ainda mais cuidado ao expor sua rotina nas redes, especialmente quando a filha está envolvida.