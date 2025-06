Carolina Dieckmann fala sobre mudança de sobrenome: "Era uma trava"

Nesta terça-feira (24), Carolina Dieckmann anunciou uma mudança significativa em sua identidade artística. A atriz, conhecida por papéis marcantes na TV, agora passou a assinar como Carolina Dieckmmann, com dois "M" no sobrenome, e explicou o motivo por trás da alteração inusitada.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Nele, Carolina compartilhou que a mudança foi motivada por uma consulta com um numerólogo, com quem buscou entender a energia que carrega em seu próprio nome. “Tinha uma sequência lá que não era muito legal, que dava uma travada, às vezes na maneira de eu me comunicar ou de entender as coisas. Perguntei para ele o que teria que fazer para tirar essa trava do meu nome”, relatou.

O especialista sugeriu a adição de mais um “M” no sobrenome, mudança que, para a atriz, trouxe também uma forte carga simbólica. O novo “M” remete à inicial de sua mãe, Maira, falecida em 2019. “Achei muito simbólico porque o M é a primeira letra do nome da minha mãe, que faleceu em 2019, uma pessoa que vivo muito por ela (...). Achei mágico colocar no meu nome uma letra que vai destravar alguma coisa, que vai harmonizar alguma coisa, mas essa letra é a inicial da minha mãe”, desabafou.

A mudança já foi comunicada à TV Globo, emissora com quem a artista mantém contrato, e será incorporada nos créditos de suas próximas produções. Carolina também já atualizou o nome nas redes sociais. “Toda vez que eu olhar para o meu nome desse novo jeito, vou ver aquele M ali. Não titubeei, não pensei duas vezes. Liguei para a Globo e pedi para eles colocarem meu nome no crédito com esse M a mais, troquei meu nome no Instagram e foi isso”, concluiu.