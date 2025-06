Roberta Miranda manda recado para Murilo Huff: "Não se humilhe"

A cantora Roberta Miranda usou seus stories no Instagram nesta terça-feira (24/6) para deixar claro o que pensa sobre a disputa judicial entre Murilo Huff e a família de Marília Mendonça pela guarda do pequeno Leo, de cinco anos, e não mediu palavras ao aconselhar o colega.

“Estou vendo você aqui, angustiado, tendo que dar satisfação. Murilo, preste atenção, a sua consciência é o seu mestre. E, se você parar [pra pensar] friamente, ninguém te dá um centavo para o seu pão de cada dia. Ninguém faz nada por você”, declarou Roberta, em tom direto.

A artista reforçou que acredita no caráter do cantor e pediu para ele não se abalar com a opinião pública. “Então, esquece os advogados aqui, entendeu? E curta a sua vida e vá em frente. Faça o que você achar que deve fazer. Você é um puta cara de caráter. E tanto é provado que você não quer tirar a criança da avó. Você quer o seu direito de pai”, afirmou a eterna Rainha dos Caminhoneiros.

O vídeo foi finalizado com um alerta que repercutiu entre os fãs: “Se você é um bom pai, eles reclamam. Se você é um pai ausente, eles reclamam. Murilo, deixa isso para lá. Não vale a pena, entendeu? Pega seu menino e tudo bem. Resolve isso na Justiça. Não se humilhe mais, não”.

Murilo Huff entrou com um pedido de guarda unilateral no último dia 11 de junho. Desde a morte trágica de Marília Mendonça, em 2021, Leo vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia. A ação corre sob segredo de Justiça, mas a informação foi revelada pelo portal Leo Dias e gerou comoção nas redes sociais.

Diante da pressão, Murilo se pronunciou nesta segunda (23/6), negando qualquer tentativa de afastar Leo da avó. “Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”, escreveu, reforçando que há fatos nos autos que não podem ser divulgados publicamente.