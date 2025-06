Romaria do Divino Pai Eterno deve movimentar mais de 3 milhões de pessoas

A Romaria do Divino Pai Eterno, um dos maiores eventos de fé da América Latina, promete superar as expectativas em 2025. Realizada anualmente no município de Trindade, a poucos quilômetros de Goiânia, a tradicional celebração católica deve atrair mais de 4 milhões de romeiros, segundo estimativas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, representando um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. O evento vai de 27 de junho a 6 de julho.

A edição deste ano ocorre em um contexto de renovado entusiasmo no turismo religioso global, impulsionado pela recente eleição do novo Papa. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o segmento de turismo espiritual tem crescido a taxas superiores a 6% ao ano, com destaque para a América Latina. "Há uma clara movimentação de fiéis em busca de experiências de fé mais profundas e autênticas, e Trindade está no centro dessa jornada", afirma o reitor do Santuário, Padre Marco Aurélio Martins da Silva.



Além da programação religiosa intensa, com novenas, missas, vigílias e manifestações culturais, a edição 2025 da Romaria contará com a presença especial do arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, um dos cardeais brasileiros que participaram do conclave que elegeu o novo pontífice, o que confere à celebração um caráter ainda mais simbólico e relevante. A expectativa é de que a presença episcopal atraia não apenas mais fiéis, mas também imprensa nacional e internacional.



Com a cidade de cerca de 130 mil habitantes se preparando para receber uma população flutuante quase 25 vezes maior, o impacto da Romaria na economia local é expressivo. Em 2024, segundo a Associação Comercial de Trindade, o evento gerou cerca de R$ 80 milhões em movimentação econômica direta e indireta, abrangendo os setores de hospedagem, alimentação, transporte, comércio informal e prestação de serviços. Em 2025, a expectativa é que esse valor ultrapasse R$ 100 milhões.



"Para além do aspecto espiritual, a Romaria é uma verdadeira engrenagem de desenvolvimento local. Pequenos negócios prosperam, empregos temporários são gerados e a cidade inteira se mobiliza em torno do acolhimento", destaca a Secretário Municipal de Turismo, Warley Lopes. De acordo com informações do Santuário, os romeiros vêm de mais de 50 cidades do estado de Goiás, além de outros estados, como: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de diversos destinos da região Nordeste.

O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno vem investindo em infraestrutura, acolhimento e tecnologia para oferecer aos fiéis uma experiência de fé cada vez mais segura, confortável e acolhedora. Ações como a ampliação do espaço externo, o reforço no sistema de segurança, a criação de rotas acessíveis e a digitalização de informações litúrgicas contribuem para consolidar Trindade como um dos principais destinos de peregrinação religiosa do país."Este é um momento muito especial para a fé católica no mundo inteiro, e poder vivê-lo com intensidade aqui em Trindade é uma bênção. A Romaria é o coração pulsante dessa devoção", conclui o padre Marco Aurélio. Para ter acesso à programação religiosa completa, basta acessar o site oficial: www.paieterno.com.br