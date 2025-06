Michelle Heard lança clipe de Late Night Drive

A cantora Michelle Heard lança nesta sexta-feira, 27, o clipe oficial da música Late Night Drive, seu último single. A gravação foi feita durante a visita da cantora ao Brasil, em abril deste ano, na Mansão Pampulha, em Belo Horizonte. Filha de mãe brasileira, a cantora passou uma temporada recente no país, onde se dividiu entre shows, gravações e participações em programas de televisão. Foi a primeira vez da artista no Brasil.

A música também marcou uma nova fase na carreira da cantora, agora mais madura. Apostando em elementos de R&B e soul, Late Night Drive traz um ritmo envolvente e um estilo totalmente diferente do que a artista já havia lançado anteriormente.

O registro será disponibilizado no canal oficial de Michelle, no YouTube, às 15h30 do horário de Brasília e 19h30 do horário de Londres, país de origem da artista. Além disso, a música segue tocando semanalmente em rádios de diversos países, tendo sido incluída na programação da BBC do Reino Unido, também nesta semana.