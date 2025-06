Renato Paiva é demitido do Botafogo após queda na Copa do Mundo de Clubes

A passagem de Renato Paiva pelo Botafogo chegou ao fim. Menos de dois dias após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, que decretou a eliminação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o clube anunciou a saída do treinador na madrugada desta segunda-feira (30). O resultado foi a gota d’água para a diretoria alvinegra, que já vinha demonstrando insatisfação com o desempenho da equipe.

Em nota oficial, o Botafogo agradeceu os serviços prestados pelo técnico português e fez questão de destacar feitos pontuais durante sua breve passagem. Entre os destaques, a histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain na fase de grupos da competição internacional e as classificações para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, os bons momentos não foram suficientes para sustentar o cargo diante da pressão por resultados imediatos.

Renato Paiva havia sido anunciado no final de fevereiro, encerrando um período de quase dois meses de indefinição após a saída de Artur Jorge. Nesse intervalo, o time foi comandado interinamente por Carlos Leiria. Ao todo, Paiva dirigiu o Glorioso em 23 partidas, acumulando 12 vitórias, três empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 56,5%. Números que, apesar de razoáveis, não convenceram o dono da SAF, John Textor.

Nos bastidores, a saída do treinador já era ventilada antes mesmo da eliminação. A derrota para o Palmeiras, porém, acelerou a decisão e intensificou o clima de cobrança no clube. O Botafogo ocupa atualmente a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 11 rodadas.

Enquanto o clube busca um novo comandante para o restante da temporada, o calendário segue apertado. O próximo compromisso do Botafogo está marcado para os dias 12 ou 13 de junho, contra o Vasco da Gama, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe ainda tem duelos decisivos pelas oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, e da Copa do Brasil, contra o Bragantino. A expectativa agora gira em torno de quem será o próximo a assumir o vestiário alvinegro.