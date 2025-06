Marge Simpson morreu mesmo? Produtor revela verdade por trás da cena

A suposta morte de Marge Simpson, exibida no último episódio da 36ª temporada da série Os Simpsons, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Após a exibição de uma cena com o enterro da matriarca da família amarela mais famosa da TV, os fãs entraram em desespero, levantando especulações sobre o destino definitivo da personagem. No entanto, o produtor executivo da série, Matt Selman, resolveu esclarecer a situação.

Em entrevista exclusiva à Variety, publicada nesta quinta-feira (26), Selman garantiu que a personagem continua viva. “Obviamente, como os episódios futuros de 'Os Simpsons' são todos fantasias especulativas, eles são diferentes a cada vez. Marge provavelmente nunca mais morrerá”, afirmou o produtor, tentando conter a onda de boatos.

A cena que causou toda a confusão se passa em um futuro alternativo, algo que a sitcom já fez inúmeras vezes ao longo de sua trajetória. No entanto, essa foi a primeira vez em que os criadores optaram por mostrar o funeral de um dos personagens principais, o que fez com que muitos acreditassem que a despedida fosse definitiva.

Internautas expressaram surpresa e frustração com a suposta morte. “Eu nem assisto The Simpsons há mais de 10 anos, mas eles realmente mataram a Marge?”, escreveu um usuário no X. Outro desabafou: “O que é isso que estou ouvindo, eles mataram a Marge Simpson?”.

A comoção foi tanta que até uma campanha com o nome “Justice For Marge” ganhou força na internet. Fãs indignados pedem que a personagem seja "ressuscitada" e denunciam o episódio como uma estratégia de choque emocional para atrair audiência.

Selman, por sua vez, reconheceu a força do impacto: “Acho que isso demonstra que as pessoas se importam com a Marge”, comentou. E completou: “No fim das contas, provavelmente é bom para os negócios, mesmo quando essas histórias ridículas e enganosas viralizam!”