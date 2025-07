Morre Mary Terezinha, parceira de Teixeirinha, aos 79 anos em Porto Alegre

Uma das vozes mais emblemáticas da música gaúcha se despediu nesta segunda-feira (30). Mary Terezinha, cantora e acordeonista que marcou gerações ao lado de Teixeirinha, morreu aos 79 anos em Porto Alegre, deixando um legado musical que atravessa décadas.

De acordo com informações da filha, Liane Teixeira, de 49 anos, a artista estava bem durante a manhã e sofreu um mal súbito logo após o almoço, vindo a falecer no início da tarde em um residencial geriátrico localizado no bairro Jardim Lindoia, na capital gaúcha. A causa da morte foi natural.

Nascida em Tupanciretã, em 30 de março de 1946, Mary começou a trilhar sua carreira ainda adolescente. Foi na década de 1960 que ela ganhou projeção nacional ao formar a icônica dupla com Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. Juntos, além de viverem uma relação amorosa, dividiram os palcos por 24 anos, entre músicas, discos e filmes que marcaram a cultura popular brasileira.

Sob o nome artístico Mary Terezinha, com “y”, ela participou de dez filmes, incluindo clássicos como Coração de Luto (1967), Ela Tornou-se Freira (1972) e O Gaúcho de Passo Fundo (1978), obras que a imortalizaram no cinema regional. Mesmo após o fim da parceria com Teixeirinha em 1984, seguiu carreira solo, mantendo viva a essência da música do Sul do Brasil.

Mary Terezinha deixa dois filhos, Alexandre, de 57 anos, e Liane, além do neto Francesco, de 14 anos. A família ainda não divulgou informações sobre o velório ou cerimônias fúnebres.