Globo mata Filó de "Êta Mundo Melhor" após impasse com Débora Nascimento

O que era para ser um reencontro emocionante com os personagens de “Êta Mundo Bom” se transformou em um choque para os fãs logo no início de Êta Mundo Melhor, nova fase da novela de Walcyr Carrasco que estreou nesta segunda-feira (30), na Globo. A trama deu fim à trajetória de Filó, vivida por Débora Nascimento, com uma morte fora de cena e sem direito a despedida.

Na sequência que marca a nova etapa da história, a morte de Filomena é apenas mencionada em diálogos. Segundo a narrativa, a personagem teria morrido queimada ao tentar fugir com Ernesto (Eriberto Leão), com quem voltou a se envolver mesmo casada com Candinho (Sérgio Guizé). A tragédia não só elimina a protagonista da primeira fase, como redefine os rumos de Candinho, que agora parte em busca do filho desaparecido, abandonado pelo vilão e criado em um orfanato sob o nome de Samir (Davi Malizia).

Nos bastidores, a decisão veio após um impasse entre Débora Nascimento e a emissora. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, atriz e Globo não chegaram a um acordo contratual, o que impediu sua participação na sequência da novela. Sem conseguir firmar o retorno da intérprete, os autores Walcyr Carrasco e Mauro Wilson optaram por matar a personagem logo no primeiro capítulo.

Apesar de ter protagonizado a primeira fase, Filó era vista por parte do público como uma personagem menos marcante que Maria (Bianca Bin), que protagonizou cenas de forte embate com a vilã Sandra (Flávia Alessandra).

A atriz teria recusado o convite para protagonizar a novela “Garota do Momento” acreditando que estaria em “Êta Mundo Melhor”. O desfecho abrupto de Filó, revelado sem qualquer cena da personagem, teria pegado a artista de surpresa.