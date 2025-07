Festival condena fala de banda punk que pediu "morte ao exército de Israel"

Durante a apresentação no palco West Holts do Glastonbury, um dos maiores festivais do mundo exibida ao vivo na TV britânica, o vocalista do banda punk Bob Vylan gritou palavras que não passaram despercebidas: “Death, death to the IDF”, um ataque direto às Forças de Defesa de Israel que acendeu o alerta entre público, imprensa e até as autoridades locais.

A apresentação também contou com o grito “Free Palestine”, entoado em coro pelo público após incentivo do cantor. Mas foi o apelo por violência que provocou reação imediata. A organização do festival se posicionou oficialmente neste domingo (29), condenando a fala do artista e deixando claro que não compactua com o conteúdo. “Ficamos horrorizados pelas declarações feitas por Bob Vylan”, diz o comunicado divulgado à imprensa britânica.

Ainda segundo a nota, Glastonbury afirma ser “contra todas as formas de guerra e terrorismo” e ressalta que a presença de artistas no evento não significa endosso às suas opiniões. “Seus cânticos ultrapassaram, por muito, uma linha”, afirmou a organização, acrescentando que já orientou a equipe de produção sobre a política de tolerância zero com discursos de ódio.

Em tom agressivo, ele reforçou ao microfone: “Nós não somos punks pacifistas. Nós somos punks violentos. Porque às vezes você tem que passar sua mensagem com violência”. A polícia local já iniciou a análise das imagens para avaliar se houve crime de incitação à violência ou antissemitismo.

A dupla Bob Vylan é conhecida por adotar uma postura provocadora. Os integrantes evitam divulgar seus nomes verdadeiros e afirmam viver sob “vigilância do Estado”. Com um estilo cru e letras que confrontam o sistema, o grupo sempre caminhou na linha tênue entre crítica social e polêmica.