Val Marchiori é condenada a pagar mais de R$ 2,6 milhões ao Bradesco

A socialite Val Marchiori, conhecida pela participação no reality Mulheres Ricas, foi condenada a pagar R$ 2.621.047,07 ao Banco Bradesco após a juíza responsável considerar que as provas apresentadas pela instituição financeira eram suficientes para comprovar a dívida milionária. A decisão foi proferida no último dia 30 de junho e marca mais um capítulo negativo na trajetória jurídica de Valdirene Marchiori.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, antes da sentença, Val chegou a propor um acordo no valor de R$ 15 mil, quantia que foi imediatamente rejeitada pelo banco. A proposta, considerada irrisória diante da soma devida, não convenceu nem a instituição nem a Justiça.

Na sentença, a juíza destaca que Val Marchiori não apresentou qualquer argumento robusto ou documentação capaz de invalidar a cobrança. "A parte ré apenas negou de forma genérica, sem demonstrar a extinção ou impedimento do direito do autor", apontou a magistrada, rejeitando também alegações de supostos abusos nas taxas de juros aplicadas ao cartão de crédito.

A juíza ainda reforçou que os valores cobrados pelo banco estavam dentro da média de mercado à época, afastando qualquer acusação de enriquecimento ilícito por parte do Bradesco. Com a condenação, Val terá que arcar com o valor integral da dívida, que segue acumulando juros.