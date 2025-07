Gabriela Duarte confessa agressão após assédio em bar: "Bati por ódio"

Gabriela Duarte fez uma revelação ao relembrar um episódio que marcou sua trajetória pessoal e profissional. Durante participação no programa Surubaum de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ao lado de Fábio Assunção, a atriz de 51 anos contou que agrediu um homem após sofrer assédio em um bar, no auge do sucesso da novela Por Amor, em que vivia um par romântico com o ator.

“Ele tinha bebido, chegou atrás de mim e botou a mão na minha bunda. Olhei para trás e tentei que ele me desse algum tipo de argumento, que não existe”, relatou Gabriela, sem esconder a indignação ainda presente décadas depois do ocorrido.

A filha de Regina Duarte contou que não hesitou em reagir fisicamente: “Bati por ódio mesmo, pela invasão, a falta de respeito. Para eu fazer isso é porque houve uma falta de respeito absoluta. O cara invadiu um limite, que é inegociável para qualquer um. Não é para mim, que sou atriz”, desabafou, afirmando ainda que o homem não demonstrou arrependimento: “Ele ficou olhando e ainda rindo, chamou o segurança e fui embora”.

A atriz, que tinha pouco mais de 20 anos na época, afirmou que sua atitude foi uma reação instintiva diante da violência: “Acho que qualquer mulher deve reagir à altura de agressão, violência e falta de respeito”.