Guilherme, da dupla com Hugo, e esposa revelam perda de um dos filhos gêmeos

Guilherme, da dupla sertaneja com Hugo, anunciou aos seguidores a perda de um dos bebês gêmeos que esperava com a esposa, Marcela Fortunato. A revelação aconteceu na noite de terça-feira (1º), nos stories do Instagram do casal, cerca de dois meses após dividirem com o público a notícia da gestação.

“Hoje, pela primeira vez, a gente abriu o Instagram para falar de algo triste. Não é algo que a gente costuma fazer. Mas, como vocês sabem, nós estamos grávidos”, começou Marcela, visivelmente abalada, mas com firmeza ao dividir a dor que vinha sendo mantida em silêncio.

Ao lado da esposa, Guilherme explicou que o casal já tinha recebido a notícia há algum tempo, mas optou por esperar até que estivessem emocionalmente prontos para dividir a situação. “Fomos fazer a nossa primeira ultrassom morfológica e, infelizmente, tivemos a notícia de que um dos bebês não se desenvolveu. Por quê? A gente não sabe e não tem como saber. Pode ter sido alguma má-formação, alguma deficiência genética que o próprio corpo descobre e trata de resolver”, relatou o cantor, comovendo os fãs.

Apesar da perda, o casal reforçou que está amparado e encontrando forças no bebê que segue se desenvolvendo. “Infelizmente, éramos gêmeos, mas agora só temos mais um e não vamos deixar de amá-los da mesma forma”, afirmou Guilherme, que se emocionou ao revelar o sexo e o nome do filho: “Mas quem está aqui é um menininho e se chama Caetano”.

Marcela também destacou que o bebê está saudável e em pleno desenvolvimento: “A boa notícia é que o Caetano está bem, tirou 10 de 10 no morfológico. E a gente reza para que continue assim, que dê tudo certo. Está aqui me chutando”, disse ela, encerrando o vídeo com um misto de gratidão e esperança.