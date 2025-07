Sheila Mello revela que teve 'lance' com Jacaré na época do É o Tchan

Mais de duas décadas após o auge do É o Tchan, Sheila Mello resolveu abrir o jogo e revelou durante participação no podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro, admitiu, pela primeira vez, que teve um breve romance com Jacaré, parceiro de palco durante os anos de ouro do axé.

“É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim (…) A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, revelou Sheila, surpreendendo até os mais atentos fãs. Segundo a dançarina, o envolvimento entre os dois era conhecido nos bastidores, mas jamais foi exposto ao público.

Sheila, que entrou no grupo em 1998 após vencer o concurso “A Nova Loira do Tchan!” no “Domingão do Faustão”, ainda fez questão de exaltar a importância de Jacaré em sua vida. Segundo ela, o dançarino foi um verdadeiro alicerce emocional durante o turbilhão da fama, e teve um papel fundamental para mantê-la com os pés no chão. “Tirando os meus irmãos, ele é a pessoa por quem eu tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas”, contou.

A ex-dançarina relembrou um episódio marcante, quando Jacaré a confrontou após ela tratar um segurança com grosseria. “Esse Jacaré pulou lá de trás, me segurou pelo braço, começou a me sacudir e disse: ‘Sinhá doida, vá pedir desculpas agora! Lembra que você pediu para eu te avisar quando você estivesse virando essa pessoa escrota? Você foi agora! Vai lá e pede desculpas agora!’”, revelou ela. “Fui lá, falei: ‘Por favor, desculpa, nunca mais vou fazer isso com você’. Isso foi uma lição tão grande para mim”, completou.