Fernanda Gentil fala sobre a decisão de saída da Globo

Em participação recente no programa “Nossas Vivências”, comandado por Fátima Bernardes no YouTube, a ex-apresentadora da Globo Fernanda Gentil, 38 anos, falou abertamente sobre sua saída da emissora, um passo que ela define como "o mais difícil" de sua trajetória profissional até hoje. A entrevista foi publicada há alguns dias, mas ganhou repercussão nesta quarta-feira (2), impulsionada pelo tom sincero e direto da jornalista ao comentar os bastidores da escolha.

“Foi melhor do que imaginei e uma decisão dessas é sustentada por vários pilares. Pra tomar uma decisão não foi uma coisa que não estava legal… Há algum tempo eu vinha sentindo que não estava muito ligada ao que minha vida pedia naquele momento. Eu já vinha me sentindo presa, não conseguia ficar mais em casa, sentia que já tinha um nome consolidado para fazer mais o meu horário, escolher o que eu queria falar”, desabafou.

Seu último projeto na emissora foi o game show dominical “Zig Zag Arena”, encerrado em 2021. Apesar das críticas que o programa recebeu, ela afirma que o desligamento da editoria esportiva foi o momento mais doloroso: “Sair do esporte foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu tinha a sensação de que já tinha feito tudo ali, já tinha apresentado todos os programas da casa, feito as coberturas esportivas que eu queria fazer”.

Hoje, ela comanda um canal no YouTube com entrevistas semanais que já receberam figuras como Caio Blat, Virgínia Fonseca, Diogo Defante e Lucas Guedez. O novo projeto representa mais do que uma simples mudança de plataforma, é uma reinvenção profissional.

“Eu queria ir para a internet havia muito tempo. Então depois que eu tomei a decisão de sair [da Globo] foi mais fácil. Não me arrependo de nada e acho que foi muito melhor do que eu imaginava, porque a internet aumentou muito, as possibilidades são muitas, e quando você está há muito tempo em um lugar só, não tem como saber o que tem por aí”, avaliou.