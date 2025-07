Último adeus a Juliana Marins! Velório será aberto ao público no Rio

O velório de Juliana Marins, brasileira que morreu em uma tragédia na Indonésia, será realizado nesta sexta-feira (4), no cemitério Parque da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro. A despedida contará com dois momentos distintos, conforme informou a família ao portal LeoDias. Uma parte será aberta ao público e outra restrita a parentes e amigos próximos.

A jovem morreu após sofrer uma queda enquanto explorava o Monte Rinjani, um dos vulcões mais conhecidos da Indonésia. O caso ganhou repercussão nacional e gerou uma onda de comoção, o que levou a família a permitir que o público possa prestar suas homenagens. Segundo o comunicado oficial do cemitério, o velório começa às 10h e será aberto até o meio-dia. A partir das 12h30, o espaço será fechado, permitindo um momento mais íntimo entre os familiares e pessoas mais próximas.

O corpo de Juliana foi encontrado no dia 24 de junho, mas o falecimento foi registrado oficialmente no dia 23, conforme consta na nota divulgada pelo cemitério. Após o translado para o Brasil, a jovem passou por uma nova autópsia, e o laudo final deve ser concluído nos próximos dias. A família aguarda com expectativa o resultado, que poderá esclarecer em definitivo as circunstâncias do acidente.

Um laudo preliminar feito ainda na Indonésia, obtido pelo portal G1, revelou detalhes contundentes sobre a causa da morte. “Encontramos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento”, relatou o especialista forense Ida Bagus Alit.