Lívia Andrade rebate seguidor que questionou seu salário na Globo

Lívia Andrade, presença fixa no "Domingão com Huck", saiu em defesa própria após internautas comentarem sobre seu salário na Globo. A apresentadora foi alvo de especulações que afirmavam que ela teria aceitado pouco mais de R$?10?mil por sua participação no quadro “Acredite em Quem Quiser”. O valor estimado gerou comparações com seus ganhos anteriores no SBT, onde supostamente recebia cerca de R$?35?mil.

Uma postagem na rede X (antigo Twitter) citou uma matéria do portal Terra de 2022, sugerindo que ela teria deixado um salário mais alto por uma quantia menor na emissora carioca. “É o caso de Lívia Andrade. Ganhava R$?35?mil no SBT. Foi dispensada. Aceitou R$?10?mil mensais para participar do quadro ‘Acredite em Quem Quiser’ no ‘Domingão com Huck’”, lia-se na publicação.

Com bom humor e um toque de ironia, ela reagiu sem revelar números exatos: “Acho maravilhoso os achismos de vocês, kirido, 30 mil eu pagava pro meu maquiador kkkkkkk O choro é grátis”. A resposta divertida abriu caminho para que a famosa também deixasse claro que seu salário não giraria em torno de valores tão baixos, reforçando sua confiança em sua trajetória profissional.